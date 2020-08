Leipzig

Pandemie-Pop-Konzerte? Tim Bendzko singt für die Forschung

22.08.2020, 01:18 Uhr | dpa

Unter welchen Bedingungen sind auch in der Corona-Pandemie Großveranstaltungen möglich? Das wollen Forscher der Universitätsmedizin Halle heute mit einem viel beachteten Großversuch in Leipzig herausfinden. In der Arena der Messestadt spielt Popstar Tim Bendzko drei Konzerte. Bis zu 4000 Besucher sollen in der Halle sein. Die Wissenschaftler wollen mit Sensoren und anderen Hilfsmitteln deren Laufwege überwachen, fluoreszierendes Desinfektionsmittel soll sichtbar machen, welche Flächen besonders oft angefasst werden. Auch der Flug der Aerosole - kleinste Partikel-Mischungen, die das Virus tragen können - soll nachvollzogen werden.

Ziel ist nach Angaben der Mediziner ein mathematisches Modell, mit dem das Risiko eines Coronaausbruchs nach einer Großveranstaltung in einer Halle bewertet werden kann. Damit das Konzertexperiment nicht selbst zu einem sogenannten Superspreader-Event wird, müssen alle freiwilligen Teilnehmer eine FFP2-Maske tragen. Außerdem absolvierten alle vorab einen Corona-Test.