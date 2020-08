Leipzig

Es wird stürmisch: In den Bergen orkanartige Böen

25.08.2020, 07:48 Uhr | dpa

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, startet der Dienstag noch sonnig. Später überwiegen die Wolken und in der Nacht zum Mittwoch zieht mit ersten Sturmböen ein Sturmtief in die drei Länder.

Am Mittwoch muss verbreitet mit Sturmböen bis zu 85 und schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer je Stunde gerechnet werden, auf dem Brocken und dem Fichtelberg im Erzgebirge sind auch orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 und 115 Kilometer je Stunde möglich.

Vor allem im Norden von Sachsen-Anhalt kann es dann auch schauerartig regnen. Die Temperaturen erreichen um 25 Grad.