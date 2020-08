Leipzig

Mehrere Brandstiftungen in Leipzig

30.08.2020, 14:07 Uhr | dpa

In Leipzig haben am Wochenende mehrere Fahrzeuge gebrannt. In der Leipziger Südvorstadt sei am Samstagmorgen ein Fahrzeug mittels Brandbeschleuniger angezündet worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Das Feuer griff zudem auf zwei benachbarte Fahrzeuge über. Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Zudem wurden in der Nacht zum Samstag im Stadtgebiet zwei weitere Fahrzeuge in Brand gesetzt - darunter ein Transporter. Zudem entfachten Unbekannte am Samstagmorgen laut Polizei Feuer in der ersten und zweiten Etage eines leerstehenden Lagergebäudes in der Südvorstadt. Auch der Dachstuhl stand in Flammen. Der Sachschaden ist noch unklar.