Leipzig

Das Theater der Jungen Welt startet in die neue Saison

01.09.2020, 12:59 Uhr | dpa

Das Theater der Jungen Welt in Leipzig startet mit einem Open-Air-Fest in die nächste Spielzeit. Am 12. September solle es am Theaterhaus auf dem Lindenauer Markt Infos, Installationen und Workshops geben, teilte das Theater am Dienstag mit. Eröffnet werde das Fest von der neuen Intendantin Winnie Karnofka und Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke). Zudem gebe es am Festtag zwei Premieren: das Tanztheater "Es war zweimal" und die Gaunerkomödie "Piepen raus!". Das Programm der Spielzeit 2020/21 steht fest. Wie und wo die Aufführungen stattfinden werden, soll aber flexibel je Corona-Lage entschieden werden.