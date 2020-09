Leipzig

In Thüringen bleibt es trocken

02.09.2020, 08:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen können sich auf einige zwar bewölkte, aber trockene Tage einstellen. Nach den teils starken Regenfällen vom Wochenende bleibt es am Mittwoch und Donnerstag in Thüringen voraussichtlich trocken, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen sagte. Lediglich im Altenburger Land kann es demnach am Nachmittag zu einzelnen Schauern kommen. Es bleibt allerdings bewölkt bei bis zu 20 Grad. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu 7 Grad fallen.

"Der Donnerstag fängt dann ziemlich freundlich an", sagte die Sprecherin des DWD. Durch Lücken in der Wolkendecke lässt sich dann auch die Sonne etwas mehr blicken. Die Temperaturen steigen am Tag auf bis zu 24 Grad, vereinzelt sogar auf bis zu 25 Grad. Erst in der Nacht zu Freitag soll von Westen her gebietsweise wieder Regen aufziehen, sodass im Bereich Eichsfeld am späten Abend wieder Schauer auftreten können.