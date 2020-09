Leipzig

Herbstwetter in Thüringen

03.09.2020, 07:15 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen können sich auf einige herbstliche Tage einstellen. Das Wetter bleibt wechselhaft, zum Wochenende soll es außerdem kühler werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen sagte. Demnach beginnt der Donnerstagmorgen noch weitgehend freundlich und sonnig. Ab dem Nachmittag sollen aber von Westen her wieder Wolken aufziehen, die spätestens zum Abend auch Regen bringen werden. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei bis zu 24 Grad, in der Nacht kann es auf bis zu 13 Grad abkühlen.

Auch der Freitag wird voraussichtlich wolkenreich, allerdings ist nicht mit Regen zu rechnen. Mit Temperaturen von bis zu 26 Grad wird es noch einmal etwas wärmer, bevor am Wochenende eine Kaltfront aufzieht: Dann könnten die Spitzenwerte am Samstag laut dem Sprecher des DWD nur noch 20, am Sonntag sogar nur noch 17 Grad betragen.