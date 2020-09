Leipzig

Chaos Communication Kongress fällt aus: Online-Programm

05.09.2020, 10:10 Uhr | dpa

Der alljährliche Kongress des Chaos Communication Clubs (CCC) in Leipzig wird dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Eine Präsenzveranstaltung mit Tausenden Menschen sei in diesem Jahr "weder verantwortungsvoll noch legal durchführbar", wie der Verein am Freitag bekanntgab. Stattdessen wolle man unter dem Motto "rC3 - Remote Chaos Experience" eine Vielzahl von kleinen, lokalen Veranstaltungen ausrichten und das gemeinsame Programm online organisieren.

Der CCC ist ein deutscher Hacker-Verein, der sich mit Fragen von Computersicherheit und Datenschutz beschäftigt. Sei 2017 richtet der Verein sein jährliches Treffen Ende Dezember auf dem Leipziger Messegelände aus. Im vergangenen Jahr zählte der Kongress 17 000 Besucher.