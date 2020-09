Leipzig

Leipziger Polizei: Mit Großaufgebot in weiteren Demo-Abend

05.09.2020, 17:28 Uhr | dpa

Nach zwei Krawallnächten in Folge geht die Leipziger Polizei mit einem Großaufgebot in einen weiteren Demo-Abend. Am Samstag seien im Stadtgebiet mehrere Veranstaltungen angemeldet, sagte Polizeipräsident Torsten Schultze. Dazu gehörten auch zwei Versammlungen im Stadtteil Connewitz.

Nach den Ausschreitungen am Donnerstag- und Freitagabend im Leipziger Osten und in Connewitz sehe die Einsatzleitung die Lage mit einiger Sorge. Es sollen mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden. Unterstützung komme zudem von der Bundespolizei und Einsatzkräften aus Thüringen.

Die Polizei wolle grundsätzlich deeskalierend und kommunikativ vorgehen, sagte Polizeiführer Frank Gurke. Bei einem "unfriedlichen Verlauf" der Versammlungen werde die Polizei jedoch einschreiten und diese frühzeitig beenden. Es werde wieder ein Polizeihubschrauber über der Stadt kreisen, und auch Wasserwerfer würden als Option vorgehalten.

Nach Hausbesetzungen hatte es in Leipzig am Donnerstag und Freitag unangemeldete Demonstrationen gegeben. Aus diesen teils aggressiven Aufzügen heraus griffen Vermummte die Polizei mit Steinen, Flaschen und Böllern an. Insgesamt neun Beamte seien leicht verletzt worden, sagte Schultze. Sie seien aber weiter dienstfähig.