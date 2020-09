Leipzig

Spätsommerwetter in Sachsen

11.09.2020, 06:55 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich auf einige warme Tage einstellen. "Da kommt sehr schönes, angenehmes Spätsommerwetter", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Bereits am Freitag ist mit Spitzenwerten von bis zu 25 Grad im Tiefland und bis zu 22 Grad in den Bergregionen zu rechnen. Es bleibt trocken, der Himmel zeigt sich heiter bis wolkig. In der Nacht kann es allerdings deutlich auf bis zu 8 Grad abkühlen, örtlich ist auch mit Nebel zu rechnen.

In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen dann immer weiter ansteigen: Am Wochenende sollen bis zu 28 Grad auftreten, Anfang und Mitte der kommenden Woche könnten es sogar 30 Grad oder mehr werden. Es bleibt trocken - erst zum Ende der kommenden Woche soll das Schauerrisiko wieder leicht ansteigen.