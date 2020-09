Leipzig

Postmitarbeiter in Sachsen machen bei Warnstreiks mit

19.09.2020, 08:42 Uhr | dpa

Ein Fahrrad von der Deutschen Post steht an einer Straße. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Um ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen, haben am Samstag hunderte Postmitarbeiter in Teilen Sachsens die Arbeit niedergelegt. Zu den erneuten Warnstreiks rief Verdi auf. Die Gewerkschaft habe zuletzt den Eindruck gewonnen, die Post wolle nur eine Lohnsteigerung um 1,5 Prozent anbieten, sagte Gewerkschaftssekretär Normen Schulze am Samstagmorgen. Verdi fordert allerdings eine Erhöhung von 5,5 Prozent.