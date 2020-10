Leipzig

Krösche nach Auslosung: "Ziel ist Achtelfinale"

01.10.2020, 19:26 Uhr | dpa

Trotz der schweren Auslosung will Fußball-Bundesligist RB Leipzig wie in der Vorsaison die K.o.-Phase der Champions League erreichen. "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen. Unser Ziel ist trotzdem das Achtelfinale. Wir haben letzte Saison gezeigt, zu was wir in der Lage sind", sagte Sportdirektor Markus Krösche nach der Auslosung am Donnerstag. Leipzig trifft in der Gruppe H auf Paris-Saint Germain, Manchester United und Istanbul Basaksehir.

Gegen Paris mit Trainer Thomas Tuchel hatte RB erst im August im Halbfinale der Königsklasse 0:3 verloren. "Mit ihnen haben wir noch eine Rechnung offen", sagte Krösche. "Wir haben in der letzten Saison mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, ein Stück weit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir sind ins Halbfinale gekommen und haben gezeigt, dass wir auf internationaler Ebene mithalten können."

Der genaue Spielplan wird nach Angaben der UEFA erst am Freitag veröffentlicht. Der Verband hat am Donnerstag beschlossen, Zuschauer zuzulassen. Demnach dürfen maximal 30 Prozent der Kapazität ausgenutzt werden, Gästefans sind nicht gestattet. Leipzig dürfte somit 12.500 Zuschauer in die Arena lassen. Derzeit ist die Kapazität in Absprache mit dem Gesundheitsamt allerdings auf 8500 begrenzt.