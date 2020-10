Unfall auf Kreuzung

Radfahrerin stößt mit Straßenbahn zusammen

02.10.2020, 07:19 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße (Symbolbild): In Leipzig musste eine Frau nach einem Unfall in eine Klinik. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Schwerer Zwischenfall im Straßenverkehr: Auf einer Kreuzung in Leipzig sind eine Straßenbahn und eine Frau, die auf einem Fahrrad unterwegs war, zusammengestoßen.

In Leipzig ist eine Radfahrerin mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am späten Donnerstagnachmittag auf einer großen Kreuzung im Stadtteil Connewitz, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Die 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.