Leipzig

Diebstahl und Raub: Mann bedroht Transporter-Fahrer

06.10.2020, 07:55 Uhr | dpa

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Montag erst zwei Geldbörsen aus einem Transporter gestohlen und anschließend den Fahrzeughalter und seinen Begleiter mit einer Waffe bedroht. Der mutmaßliche Täter wurde der Polizeiangaben zufolge von den beiden Männern überrascht, als er sich an dem am Straßenrand abgestellten Transporter zu schaffen machte und die Portemonnaies entwendete.

Zunächst gab er einen der Geldbeutel wieder zurück. Doch das überlegte er sich kurze Zeit später wieder anders: Er bedrohte die Männer mit einer Pistole und flüchtete mit beiden Geldbörsen. Der polizeibekannte Mann konnte später jedoch gefasst werden und wird am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.