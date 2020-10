Leipzig

Gedenken an die Terroropfer von Halle

09.10.2020, 17:29 Uhr | dpa

Hunderte Menschen haben am Freitag in Leipzig der Opfer des rechtsextremen und antisemitischen Anschlags vor einem Jahr in Halle gedacht. Aufgerufen zu der Demonstration, die am Synagogendenkmal begann, hatten unter anderem das Zentrum jüdische Kultur Ariowitsch-Haus und die Initiative 9. November, ein Zusammenschluss verschiedener Vereine und Personen. In Chemnitz versammelten sich knapp zwei Dutzend Menschen mit Kerzen, Transparenten und weißen Rosen zu einer Mahnwache vor der Synagoge, um ihre Solidarität mit den Opfern des Anschlags und den Juden in Deutschland auszudrücken.

In Leipzig legten die Teilnehmer Blumen an dem Denkmal nieder und riefen zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft im Kampf gegen den Antisemitismus auf. Sie bekundeten ihre Solidarität mit allen Menschen, die wegen ihrer Religion, Hautfarbe oder Sexualität diskriminiert werden. In Chemnitz gaben die Demonstranten der AfD eine Mitschuld an Angriffen wie in Halle. "Wir sagen: Die AfD hat mitgeschossen", sagte Gabi Engelhardt vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus in ihrer Ansprache. "Wir rufen der AfD zu: Euer Rassismus tötet, eure rechte Hetze tötet."

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Als das misslang, erschoss der Mann eine 40 Jahre alte Passantin, tötete beim Angriff auf einen nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen und verletzte und traumatisierte zahlreiche weitere Menschen, ehe er nach rund eineinhalb Stunden gefasst wurde. Der 28 Jahre alte Deutsche Stephan Balliet hat die Tat eingeräumt, vor dem Oberlandesgericht Naumburg läuft gerade der Prozess gegen ihn.