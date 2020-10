Leipzig

Leipzig-Profis Sabitzer und Laimer trainieren individuell

13.10.2020, 14:00 Uhr | dpa

Kapitän Marcel Sabitzer und sein österreichischer Landsmann Konrad Laimer haben am Dienstag bei der Vorbereitung von Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig auf das Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg nur individuell trainiert. Laimer war zuletzt wegen einer Arthroskopie länger ausgefallen, Sabitzer fehlte wegen eines Muskelfaserrisses. Deshalb standen beide auch nicht im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den Spielen der Nations League. Ob sie für die Augsburg-Partie bereits eine Option sind, bleibt fraglich.

Trainer Julian Nagelsmann muss weiterhin auf einen Großteil seiner Stammkräfte verzichten, die wie die deutschen Nationalspieler Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg mit ihren jeweiligen Länderteams unterwegs sind. Deshalb waren beim Training auch Nachwuchskräfte dabei.