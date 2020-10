Leipzig

75-Jähriger auf Fahrrad stößt mit Auto zusammen

14.10.2020, 07:54 Uhr | dpa

Ein 75 Jahre alter Mann auf dem Fahrrad ist in Leipzig mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Er kam zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angeben zufolge war ein 37 Jahre alter Autofahrer am Dienstag rechts abgebogen und mit dem von rechts auf dem Gehweg kommenden Radler zusammengestoßen. Details zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht.