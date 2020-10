Leipzig

Trübes und kühles Herbstwetter in Thüringen

16.10.2020, 07:50 Uhr | dpa

Ungemütliches, trübes und regnerisches Herbstwetter erwartet die Menschen in Thüringen am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, kommt es zunächst vor allem am Nordrand der Mittelgebirge immer wieder zu Sprühregen. Die Temperaturen erreichen Werte von 8 bis 11 Grad, im Bergland 4 bis 9 Grad.

Am Samstagnachmittag lockert es jedoch auf. Der Sonntag wird wolkig, aber meist niederschlagsfrei. An den Temperaturen ändert sich nur wenig.