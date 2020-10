Akyazı

Leipzig-Gegner Basaksehir gewinnt CL-Generalprobe

17.10.2020, 20:17 Uhr | dpa

Ein Ball geht in den Korb. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Akyazi (dpa) - RB Leipzigs erster Champions-League-Gegner reist mit einem Erfolgserlebnis nach Deutschland. Der türkische Meister Istanbul Basaksehir gewann am Samstag seine Generalprobe für den Auftakt der Königsklasse bei Trabzonspor mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Irfan Can Kahveci (32.) und Edin Visca (54.). Leipzig empfängt Basaksehir am kommenden Dienstag.