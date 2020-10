Leipzig

Tabellenführer Leipzig trifft auf Lieblingsgegner Hertha

24.10.2020, 00:50 Uhr | dpa

RB Leipzig will seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gegen Lieblingsgegner Hertha BSC verteidigen. Von den bisherigen acht Spielen gegen Berlin gewannen die Sachsen sechs und schossen dabei jedes Mal mindestens zwei Tore. Heute kommt die Hertha zudem angeschlagen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie nach Leipzig. "Bruno Labbadia hat Hertha BSC in Sachen Körperlichkeit entwickelt. Das Team ist extrem robust", warnte RB-Coach Julian Nagelsmann. Der 33-Jährige muss gegen Berlin auf die Nationalspieler Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann verzichten. Dafür könnte Alexander Sörloth erstmals in der Startelf stehen.