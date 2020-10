Stretford

RB Leipzig muss bei Man United bestehen

28.10.2020, 03:50 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann steht mit RB Leipzig beim englischen Rekordmeister Manchester United vor dem ersten Königsklassen-Härtetest dieser Saison. Nach dem lockeren 2:0-Auftaktsieg gegen Basaksehir Istanbul ist die Partie am heutigen Mittwoch im Old Trafford eine deutlich schwerere Aufgabe für den Bundesliga-Spitzenreiter. "Sie werden mit viel Rückenwind auflaufen", meinte RB-Cheftrainer Nagelsmann. Immerhin überraschten die Red Devils trotz Fehlstarts in der Premier League mit einem 2:1-Auswärtssieg in Grupppe H der Königsklasse beim Finalisten der vergangenen Saison, Paris Saint-Germain.