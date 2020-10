Leipzig

Dichte Wolken und Regen am Wochenende in Sachsen

30.10.2020, 08:05 Uhr | dpa

Das Wochenende in Sachsen wird nass und bewölkt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hat die Sonne in den kommenden Tagen keine Chance, durch die dichte Wolkendecke zu scheinen. Der Samstag werde zwar weiterhin wolkenverhangen, aber niederschlagsfrei. Südwestwind bringe milde, für diese Jahreszeit viel zu warme Luft nach Sachsen. In der Spitze liegen die Temperaturen am Wochenende bei 18 Grad.

Am Sonntag komme der Regen zurück ins Land. Zu Beginn der kommenden Woche werde es wieder etwas angenehmer: Es soll trocken und gebietsweise bis zu 20 Grad warm werden.