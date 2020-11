Leipzig

Polizei: Mehrere Beamte bei Demo in Leipzig verletzt

01.11.2020, 09:15 Uhr | dpa

Eine Polizeibeamtin trägt hre Dienstwaffe am Gürtel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einer Demonstration in Leipzig ist es am Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Vier Polizisten seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Linke Gruppen hatten unter dem Motto "Solidarisch gegen ihre Repression/Gegen den Staat und seine Gesetze" zum Protest aufgerufen. Insgesamt nahmen den Polizeiangaben zufolge rund 350 Menschen an der Demonstration teil. Die Teilnehmer zogen vom Johannapark zum Simonplatz und weiter bis zur Herderstraße. Auf dem Weg wurde nach Polizeiangaben Pyrotechnik gezündet, außerdem seien Flaschen auf Beamte sowie schwarze Farbe gegen die Fassade einer Polizeiwache geworfen worden. Auch ein Polizeiauto wurde demnach beschädigt. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Versammlung endete gegen 20.35 Uhr. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.