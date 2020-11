Leipzig

Wechselhaftes Wetter und Wind für Sachsen

02.11.2020, 09:02 Uhr | dpa

In Sachsen ist das Wetter zum Start in die Woche wechselhaft. "Heute ist es ungewöhnlich mild", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Demnach bringt eine Warmfront am Montag Temperaturen von bis zu 21 Grad mit sich. Aus Südwesten ist mit lebhaftem Wind und Böen zu rechnen, auf dem Fichtelberg können sogar Sturmböen auftreten. Tagsüber soll es zunächst ortsweise regnen, im Tagesverlauf zieht der Regen aber voraussichtlich nach Osten hin ab. Ab dem Nachmittag soll es weitgehend trocken und wechselhaft bewölkt bleiben.

In der Nacht zum Dienstag bringt eine Kaltfront dann wieder örtlich Regen und Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad mit sich. Tagsüber ist in Mittelsachsen teilweise mit Regen zu rechnen, während es um Leipzig herum voraussichtlich trocken bleibt. Nachts kann es auf bis zu 3 Grad abkühlen.