Reederei: Bessere Anbindung des Fährhafens Puttgarden

03.11.2020, 14:41 Uhr | dpa

Eine Scandlines-Fähre läuft in einen Hafen ein. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Kiel (dpa/lno) – Die Reederei Scandlines hat nach der Abweisung der Klagen gegen den geplanten Ostseetunnel nach Dänemark eine bessere Straßenanbindung des Fährhafens in Puttgarden auf Fehmarn gefordert. "Die geplante Anbindung ist für uns nur eine marginale Anpassung und weiterhin eine signifikante Herabstufung im Vergleich zu der aktuellen Anbindung und durchaus zugunsten unseres staatlichen Tunnelkonkurrenten", sagte Scandlines-Chef Søren Poulsgaard Jensen. Zuvor hatten die Richter in Leipzig alle Klagen gegen das umstrittene Milliardenprojekt abgelehnt.

Die bisherige Lösung könne das Unternehmen nicht akzeptieren und werde sie örtlich wie in der EU anfechten, sagte Jensen. Erleichtert zeigte sich die Reederei über die in der mündlichen Urteilsbegründung berücksichtigte Schiffssicherheit. "Ohne die schriftliche Urteilsbegründung gelesen zu haben, freut sich Scandlines besonders darüber, dass das Gericht die Schiffssicherheit berücksichtigt und die Transportschuten, mit denen Aushubmaterial nach Dänemark gebracht werden soll, den Scandlines-Fähren Vorfahrt lassen müssen, um den Fährbetrieb während der Bauphase so wenig wie möglich zu beeinträchtigen."