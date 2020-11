Leipzig

Brandursache nach Feuer in Leipzig weiter unklar

05.11.2020, 07:49 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in Leipzig, bei dem ein zwölfjähriges Mädchen gestorben ist, bleibt die Brandursache weiterhin unklar. Das Feuer war am Mittwochnachmittag in der Maisonettewohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte das gesamte Dachgeschoss zerstört, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Zwölfjährige starb noch vor Ort infolge des Brands. Nach den Informationen vom Donnerstagmorgen wurden ein 11-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Zusammen mit zwei weiteren Hausbewohnern im Alter von 17 und 31 Jahren wurden sie mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei soll am Donnerstag die Ermittlungen aufnehmen.