Leipzig

Sonnige Tage und frostige Nächte für Thüringen erwartet

06.11.2020, 08:16 Uhr | dpa

Auf die Menschen in Thüringen kommt ein sonniges Wochenende zu. Man könne sich auf "ruhiges Herbstwetter" einstellen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Demnach soll es bis zum Sonntag niederschlagsfrei bleiben. Vor allem am Freitag bleibt es voraussichtlich verbreitet sonnig bei bis zu 10 Grad. In der Nacht können die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt fallen, im Bergland kann es auch frostig mit bis zu -3 werden.

Auch am Samstag und Sonntag wird es voraussichtlich verbreitet sonnig bleiben. An beiden Tagen soll es auch etwas wärmer werden: So könnten die Höchsttemperaturen auf 12 bis 14 Grad steigen. Nachts kann es bis auf -2 Grad abkühlen, vor allem im Bergland ist verbreitet mit Bodenfrost zu rechnen.

Dieser Trend soll sich laut dem Sprecher des DWD auch zu Beginn der neuen Woche fortsetzen. Allerdings werden etwas mehr Wolken erwartet, ab dem Dienstag kann es bei Temperaturen von bis zu 8 Grad auch wieder etwas kühler werden.