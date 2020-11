Leipzig

RB Leipzig will gegen Freiburg wieder in die Erfolgsspur

07.11.2020, 02:06 Uhr | dpa

Nach der Niederlage in Mönchengladbach will sich RB Leipzig mit einem Sieg gegen den SC Freiburg in die Länderspiel-Pause der Fußball-Bundesliga verabschieden. Trainer Julian Nagelsmann hat vor der Partie am heutigen Samstag jedoch einige Sorgen in der Abwehr. Bei den Nationalspieler Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob sie zum Kader gehören werden. Erst am Donnerstag hatte der Club vermeldet, dass Abwehrchef Dayot Upamecano mindestens zehn Tage ausfallen wird. Zwar hat sich RB gegen Freiburg zuletzt oft sehr schwer getan. Doch die Breisgauer reisen angeschlagen nach Leipzig, sind seit fünf Spielen ohne Sieg.