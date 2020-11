Leipzig

Mildes Wetter in den sächsischen Bergen

07.11.2020, 10:17 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich am Wochenende auf sonniges Herbstwetter einstellen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag ist mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad zu rechnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Samstagmorgen sagte. Auch in den Bergregionen wird oberhalb von 600 Metern wegen einer Inversion - einer umgekehrten Schichtung der Luft - teils mildes Wetter erwartet. So könnten auf dem Fichtelberg an beiden Tagen bis zu 14 Grad gemessen werden. Deutlich kälter soll es bei maximal sieben Grad in manchen anderen Gebieten im Erzgebirge werden. In der Nacht kann es im ganzen Land ortsweise auf bis zu -4 Grad abkühlen, in Bodennähe wird verbreitet Frost erwartet.

Auch zu Beginn der kommenden Woche bleibt es voraussichtlich sonnig bei bis zu 11 Grad. Außerhalb von Ostsachsen ist teilweise mit Nebel zu rechnen.