Leipzig

Leipziger Oberbürgermeister Jung in Quarantäne

08.11.2020, 15:29 Uhr | dpa

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ist in Quarantäne. Ein enger Mitarbeiter von ihm, mit dem er täglich mehrere Stunden verbracht habe, sei positiv getestet worden, sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Er habe am Samstagmorgen davon erfahren und sich in häusliche Isolation begeben. Ihm selbst gehe es gut. Er werde in der kommenden Woche aber mehrere Corona-Tests machen. Die Quarantäne sei bis zum 17. November geplant. Jung sagte, er werde die Amtsgeschäfte von zu Hause aus führen. Nur die Ratssitzung am kommenden Mittwoch und Donnerstag werde er nicht leiten können.