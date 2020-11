Leipzig

Maas verurteilt Ausschreitungen: Leipziger "Querdenken"-Demo

08.11.2020, 16:22 Uhr | dpa

Nach Ausschreitungen bei dem "Querdenken"-Protest in Leipzig hat Bundesaußenminister Heiko Maas das Verhalten der Demonstranten scharf kritisiert. "Das Grundgesetz garantiert das Demonstrationsrecht", schrieb der SPD-Politiker am Sonntag bei Twitter. "Wer aber wie in Leipzig Mitmenschen gefährdet, PolizistInnen und JournalistInnen angreift, rechtsextreme Hetze verbreitet oder bei Gegendemonstrationen Barrikaden anzündet, verlässt den Schutzbereich dieses Grundrechts."

Diverse Politiker hatten die Ausschreitungen scharf verurteilt und forderten eine Aufarbeitung des Polizeieinsatzes. Auch Europastaatsminister Michael Roth (SPD) zeigte sich entsetzt. "Wer das in #Leipzig zugelassen hat, sollte sich schämen und in sich gehen." Diese Demonstration habe wenig mit Freiheit aber ganz viel mit gefährlicher Verantwortungslosigkeit zu tun, schrieb er bei Twitter. "Was ist nur los mit diesen Menschen, die sich mit Rechtsextremen und Rowdys gemein machen?!"

In Leipzig hatten am Samstag mindestens 20 000 Menschen aus ganz Deutschland gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestiert. Zunächst verlief die Kundgebung größtenteils friedlich. Dann löste die Stadt Leipzig den Protest auf, weil viele Menschen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und den Mindestabstand nicht einhielten. Doch Tausende widersetzten sich und marschierten auf dem Innenstadtring.

Die Stadt hatte die Demo eigentlich aus Infektionsschutzgründen an den Stadtrand verlegen wollen. Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte dies bestätigt, das OVG entschied anders: Es erlaubte eine Kundgebung mit 16 000 Teilnehmern. Aufzüge blieben untersagt.