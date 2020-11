Leipzig

Erneut Demonstrationen auf Leipziger Augustusplatz

09.11.2020, 20:19 Uhr | dpa

Erneut haben sich am Augustusplatz in Leipzig Hunderte Menschen zu Demonstrationen versammelt. Nach dem Chaos bei der "Querdenken"-Demonstration am Samstag waren am Montagabend die Gegner von Corona-Maßnahmen nach Polizeiangaben in der Unterzahl. Polizeisprecher Philipp Jurke sagte, die Zahl der Teilnehmer von der Kundgebung "Spaziergang für die Freiheit" habe im "niedrigen zweistelligen Bereich" gelegen. Die Versammlung habe nur fünf bis zehn Minuten gedauert. Ihm seien zunächst keine Probleme bekannt gewesen, so Jurke. Deutlich mehr Gegendemonstranten hätten friedlich gegen die Kundgebung protestiert und an die Verbrechen der Nationalsozialisten in der Pogromnacht vor 82 Jahren erinnert.