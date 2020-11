Leipzig

Abzugshaube fing Feuer: Mutter und Sohn bei Brand verletzt

13.11.2020, 06:09 Uhr | dpa

Bei einem Küchenbrand im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz sind eine Frau und ihr Sohn verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, goss die 62-jährige Frau am Donnerstagabend Öl in eine heiße Pfanne, woraufhin es zu einem Brand kam und die Abzugshaube Feuer fing. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte ihr 21-jähriger Sohn den Brand selbstständig löschen. Mutter und Sohn erlitten beide Brandverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch das Feuer stark verqualmt.