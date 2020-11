Leipzig

RB Leipzig klarer Favorit gegen Aufsteiger Bielefeld

28.11.2020, 03:23 Uhr | dpa

RB Leipzig will mit dem nächsten Heim-Sieg den Anschluss an die Spitze der Fußball-Bundesliga halten. Die Sachsen sind gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klarer Favorit, zumal die Gäste zuletzt sechsmal in Serie verloren. "Wir haben eine Idee entwickelt, wie wir ihnen offensiv und defensiv weh tun können", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Dabei kann der Coach wieder auf Nationalspieler Marcel Halstenberg zurückgreifen, der seine Adduktorenprobleme überwunden hat.