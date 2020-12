Leipzig

Pärchen überfällt Tankstellen-Pächter in Leipzig

01.12.2020, 13:11 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Pärchen hat in Leipzig einen Tankstellen-Pächter überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 42-Jährige am Montag seine Tankstelle mit den Einnahmen verlassen. Vor dem Gebäude habe ihn ein Mann zu Boden gestoßen. Während der Rangelei sei eine Frau dazu gekommen und habe dem 42-Jährigen das Bargeld abgenommen. Die Angreifer seien unerkannt entkommen.