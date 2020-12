Leipzig

Abwehrchef Roscheck verlässt Handball-Bundesligist Leipzig

02.12.2020, 19:07 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und Bastian Roscheck gehen am Saisonende getrennte Wege. Der 29-Jährige habe sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages entschieden, teilte der Verein am Mittwochabend mit. "Wir bedauern seine Entscheidung, denn Basti hat in unserem Club große Verdienste geleistet", sagte Geschäftsführer Karsten Günther. Wohin es den Abwehrchef zieht, ist noch nicht bekannt.

Roscheck spielte seit 2013 für die Leipziger, mit denen er 2015 den Aufstieg in die Bundesliga feierte. Seine stetige Weiterentwicklung gipfelte 2018 in der Berufung für den deutschen EM-Kader. In der laufenden Bundesliga-Saison verzeichnete Roscheck bis dato jedoch nur geringe Spielanteile.