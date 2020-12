Leipzig

Hauch von Winter in Sachsen

03.12.2020, 10:45 Uhr | dpa

In Sachsen ist erneut etwas Schnee gefallen. Allerdings wird er sich nicht lange halten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Vor allem im Dresdner Raum, im Osterzgebirge und in der Oberlausitz seien ein paar Flocken gefallen. Die Schneedecke lag bei ein bis zwei Zentimetern. Ein Wintereinzug sei in den kommenden Tagen und auch in der kommenden Woche nicht zu erwarten. Am Wochenende werden die Temperaturen auf fünf bis zehn Grad ansteigen. Nachts gebe es örtlich leichten Frost.