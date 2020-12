Leipzig

Mildes Wetter am Wochenende in Sachsen

04.12.2020, 07:43 Uhr | dpa

Das Wetter in Sachsen wird am Wochenende wieder milder. Es werde nur noch vereinzelt Frost geben, dafür komme aber vereinzelt die Sonne raus, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitag. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen drei und acht Grad, in der Oberlausitz kann es bis zu 10 Grad warm werden. Für den Samstagnachmittag deutet sich schwacher Niederschlag an, der zum Teil bis Sonntag andauern kann. In Ostsachsen kann es am Samstagabend und am Sonntag auch etwas stürmisch werden. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen in Sachsen dann zwischen elf Grad in Ostsachsen und sieben Grad im Raum Leipzig.