Nagelsmann will kein Angsthasen-Fußball gegen Manchester

08.12.2020, 01:35 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann will wie schon gegen den FC Bayern einen mutigen Auftritt von RB Leipzig im entscheidenden Gruppen-Endspiel gegen Manchester United sehen. Seine Analyse vom 0:5 im Old Trafford habe ergeben, dass RB gewisse Dinge gut gemacht habe, im letzten Drittel aber nicht torgefährlich genug war. "Insgesamt war es zu ängstlich, auch beim attackieren. Da können wir auf jeden Fall was dazu packen", gab Nagelsmann als Marschroute für das Königsklassen-Duell am heutigen Dienstag aus. Im von ihm betitelten "Must-Win-Spiel" muss ein Sieg gegen die Engländer her, um aus eigener Kraft erneut das Achtelfinale der Champions League zu erreichen.