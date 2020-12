Haus in Leipzig evakuiert

18-Jähriger will heißes Öl mit Wasser löschen und steckt Küche in Brand

10.12.2020, 08:02 Uhr | dpa

Ein Fehler beim Kochen hat in Leipzig für den Brand einer Küche und die Evakuierung eines gesamten Mehrfamilienhauses gesorgt. Ein 18-Jähriger steckte aus Versehen die Küche in Brand.

In der Nacht zum Donnerstag ist im Leipziger Stadtteil Reudnitz eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein 18-Jähriger wollte brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser löschen und steckte so die Küche in Brand, wie die Polizei in Leipzig am Donnerstagmorgen mitteilte.



Für die Löscharbeiten wurden sämtliche Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten. Der entstandene Schaden ist bisher noch nicht abschätzbar.