Leipzig

Leipziger Handballer feiern überzeugenden Sieg gegen Wetzlar

10.12.2020, 20:53 Uhr | dpa

Bei den Bundesliga-Handballern des SC DHfK Leipzig wechseln sich Höhen und Tiefen derzeit in kurzer Folge ab. Gegen die HSG Wetzlar präsentierte sich die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstagabend wieder von ihrer besten Seite und betrieb mit einem ungefährdeten 32:28 (17:12)-Heimsieg Wiedergutmachung für die heftige 22:30-Niederlage am vergangenen Samstag in Erlangen. Bester Werfer der spielfreudigen Leipziger war Nationalspieler Philipp Weber mit sieben Toren. In der Tabelle zog der SC DHfK mit nunmehr 13:9 Punkten an Wetzlar (12:12) vorbei.

Entscheidend für den zweiten Heimsieg in Folge und insgesamt fünften Erfolg im elften Saisonspiel war ein furioser Zwischenspurt in der ersten Halbzeit, als die Leipziger einen 8:9-Rückstand in eine 17:10-Führung verwandelten. Danach gerieten die Haber-Schützlinge nie mehr in Gefahr. Mit einigen Nachlässigkeiten in der Schlussphase erlaubten sie den Gästen allerdings noch ein wenig Ergebniskosmetik.