Leipzig

Falsche Polizisten bestehlen Seniorin in Leipzig

12.12.2020, 10:20 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Zwei bislang unbekannte Männer haben sich in Leipzig als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag verschafften sie sich als vermeintliche Polizisten Zugang zur Wohnung der 88-jährigen Frau im Stadtteil Probstheida. Sie hätten ihr am Freitagnachmittag erklärt, dass sie im Zuge von Ermittlungen das Haushaltsgeld fotografieren müssten. Die Männer nahmen Bargeld im vierstelligen Bereich mit. Die Ermittlungen dauern an.