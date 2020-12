Leipzig

Böllerwürfe auf die Polizei bei Demo in Leipzig-Connewitz

13.12.2020, 20:28 Uhr | dpa

Bei einer polizeifeindlichen Demonstration im Leipziger Stadtteil Connewitz sind am Sonntagabend Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen worden. Es seien mehrere Menschen festgesetzt worden, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Die Sicherheitskräfte waren umgehend mit einem Großaufgebot vor Ort. Unter anderem wurden vier Wasserwerfer aufgefahren, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Stadtviertel.

Die angemeldete Demonstration hatte das Motto "Kampf den FaschistInnen in Uniform". Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 150 Menschen zu der stationären Kundgebung versammelt. Das Datum für die Demo hat in linksradikalen Kreisen eine Bedeutung. Der 13.12. steht für die Buchstaben ACAB - also für den Anti-Polizeispruch "All cops are Bastards". Auch voriges Jahr hatte es an dem Tag eine Demonstration in Leipzig-Connewitz gegeben.

Die Versammlung durfte wegen der sächsischen Corona-Regeln nur stationär stattfinden. Trotzdem setzen sich Teilnehmer plötzlich in Bewegung. Dabei flog die Pyrotechnik auf die Beamten, die das Geschehen zu dem Zeitpunkt beobachtet hatten. Die Versammlungsbehörde habe die Veranstaltung daraufhin für unfriedlich erklärt, sagte Polizeisprecher Hoppe.