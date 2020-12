Böhlen

Fahrkartenautomaten in Leipzig gesprengt: Keine Beute

16.12.2020, 12:24 Uhr | dpa

Hoher Sachschaden, aber keine Beute. Unbekannte haben in Leipzig und Böhlen zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig entstand bei der Explosion in Leipzig am Mittwoch ein Schaden von 20 000 Euro. Die darin verbliebenen Geldkassetten wurden nicht beschädigt. Einen Tag zuvor sprengten Unbekannte ebenfalls mit pyrotechnischen Erzeugnissen einen Automaten in Böhlen südlich von Leipzig. Er wurde beschädigt, blieb jedoch verschlossen. Der Schaden dort lag bei 1000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.