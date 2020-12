Leipzig

Radfahrerin bei Crash mit Straßenbahn schwer verletzt

17.12.2020, 06:36 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Leipzig schwer verletzt worden. Die 37-Jährige hat nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel ignoriert und ist dann mit der abbiegenden Tram zusammengekracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen sei die Frau anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben darüber, ob bei dem Unfall am Mittwoch nach der Notbremsung der Bahn auch Fahrgäste verletzt wurden.