Leipzig

Soko Kfz stellt Autodiebe nach Verfolgungsjagd: Haftbefehle

17.12.2020, 11:12 Uhr | dpa

Nach einer Verfolgungsjagd hat eine Fahndungsgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) zwei Autodiebe gestellt. Bei einem Einsatz wurden die Männer im Alter von 23 und 28 Jahren am 9. Dezember festgenommen, teilte das LKA am Donnerstag in Dresden mit. Ein mutmaßlicher Täter wurde nach dem Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges in Großenhain bei Leipzig festgenommen, sein mutmaßlicher Mittäter auf der Autobahn 4 in Höhe des Dreiecks Nossen. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl wegen des gemeinsamen Diebstahls in besonders schwerem Fall erlassen.