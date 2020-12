Leipzig

Leipziger Judo-Kämpferin Branser neue Afrikameisterin

21.12.2020, 08:20 Uhr | dpa

Die Leipzigerin Marie Branser ist neue Afrikameisterin im Judo. Die für die Republik Kongo startende 28-Jährige siegte am Wochenende in der Klasse bis 78 Kg in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. Das berichten mehrere Medien. "Ich wollte unbedingt teilnehmen, so dass ich letztlich allein angereist bin. Ich wollte das Ding gewinnen, habe dafür eine Menge auf mich genommen - am Ende hat es sich gelohnt", sagte Branser der "Leipziger Volkszeitung" (Montag). Die Reise nach Madagaskar hatte sie aufgrund fehlender Förderung selbst finanziert.

Branser trainiert beim SC DHfK Leipzig, kämpft aber seit 2019 für die Demokratische Republik Kongo. Sie will sich so für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. In der deutschen Nationalmannschaft hatte die Sächsin keine Chance. Die Tokio-Tickets werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben.