Leipzig

Leipzig: Ausgburg ohne Extra-Schicht aus dem Pokal werfen

21.12.2020, 12:05 Uhr | dpa

Eine Extra-Schicht kurz vor dem Fest wollen Julian Nagelsmann und die Profis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig unbedingt vermeiden. "Wir wollen es ohne Verlängerung und Elfmeterschießen hinbekommen und erhoffen uns einen sehr guten Jahresabschluss", sagte der Trainer vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). Nach dem letzten Spiel eines langen Jahres geht es direkt in den Urlaub, der allerdings am 28. Dezember schon wieder endet.

Das Erfolgsrezept bei den zuletzt oft sieglosen Augsburgern ist schlicht. Leipzig will in Führung gehen. "Augsburg hat in dieser Saison nach 0:1-Rückstand noch kein Spiel gewonnen. Von daher wäre eine Führung wichtig", sagte Nagelsmann. Motivation dürfte bei seinen Spielern reichlich vorhanden sein. Denn schließlich verweigerte Augsburg eine Verlegung des Spiels ins neue Jahr, so dass RB im Gegensatz zu Leverkusen und Bayern München noch nicht im Weihnachtsurlaub ist.

Immerhin kann Lukas Klostermann so noch ein wenig Wettkampf-Atmosphäre aufsaugen. Der Nationalspieler wird erstmals seit Mitte Oktober wieder im Kader stehen. "Er wird mitfahren, um wieder ein Gefühl zu bekommen. Es ist nicht zwingend geplant, dass er auch spielt", sagte Nagelsmann. Klostermann hatte sich einer Knieoperation unterziehen müssen. Justin Kluivert und Ibrahima Konaté werden in Augsburg verletzt fehlen, auch beim angeschlagenen Christopher Nkunku ist die Chance auf einen Einsatz sehr gering.

Im neuen Jahr sollte das Trio wieder fit sein. Es wird gebraucht für die Titeljagd. In einem der drei Wettbewerbe, in denen RB vertreten ist, soll möglichst in dieser Saison etwas herausspringen. Am liebsten natürlich in der Bundesliga. Kapitän Marcel Sabitzer sieht seine Mannschaft reif für große Taten.

"Wenn wir von schweren Verletzungen verschont bleiben und mit der Belastung weiterhin gut umgehen, haben wir die Qualität für ganz vorn", sagte der österreichische Nationalspieler dem "Kicker" (Montag). "Wir haben uns auch intern gesagt, dass wir nicht den Platz unter den ersten vier verteidigen wollen - wir gehen auf Angriff. Es wäre gut, wenn wir das wirklich in unsere Köpfe reinbekommen, dass wir etwas gewinnen wollen."

Leipzig steht wie im Vorjahr im Achtelfinale der Champions League und liegt als Dritter der Bundesliga zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern München. Verbesserungspotential sieht Sabitzer vor allem im durch den Weggang von Timo Werner geschwächten Angriff. "Wir haben, was die Punkte und den Tabellenplatz angeht, Timos Weggang kompensiert. Aber wir konnten nicht die 34 Tore kompensieren", sagte der 26-Jährige. "Unsere Stürmer müssen den Anspruch haben, auch 20 bis 30 Tore in einer Saison zu schießen." In Augsburg könnten die Stürmer Yussuf Poulsen und Alexander Sörloth mit Toren zumindest für einen gelungen Jahresabschluss sorgen.