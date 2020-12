Leipzig

Offensivschwache Leipziger Handballer verlieren bei Minden

22.12.2020, 19:49 Uhr | dpa

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Nach zuvor drei Siegen in Serie unterlag die Mannschaft von Trainer André Haber am Dienstagabend bei GWD Minden mit 20:23 (10:13). Bester Leipziger Werfer war Nationalspieler Philipp Weber mit sechs Treffern.

Die Gäste leisteten sich zu Beginn in der Offensive viele Ungenauigkeiten und scheiterten wiederholt an Mindens Torwart Malte Semisch. So liefen sie rasch einem Rückstand hinterher, der zeitweise sechs Tore betrug. Vier Weber-Treffer in Folge brachten den SC DHfK nach der Pause auf 14:16 heran, doch das war nicht mehr als ein Strohfeuer der Leipziger. Die Gastgeber bekamen die Partie rasch wieder in den Griff und siegten am Ende sogar ungefährdet.

Im letzten Bundesliga-Spiel vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft am 13. Januar empfangen die Leipziger am Sonntag um 14.40 Uhr den Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt.