Leipzig

81-jähriger Rollstuhlfahrer in Leipzig tödlich verunglückt

27.12.2020, 16:00 Uhr | dpa

Ein 81-jähriger Rollstuhlfahrer ist in Leipzig von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann eine Straße im Südosten der Stadt überqueren. Ein 82-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Straße des 18. Oktober unterwegs und erfasste den Rollstuhlfahrer. Dieser starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch - einen Tag vor Heiligabend.