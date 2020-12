Leipzig

Flensburgs Handballer feiern 29:24-Erfolg in Leipzig

27.12.2020, 16:41 Uhr | dpa

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gehen als Bundesliga-Tabellenführer ins neue Jahr. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag mit 29:24 (17:13) beim SC DHfK Leipzig durch und führen das Klassement mit 25:3 Punkten an. Bester Flensburger Werfer war Hampus Wanne mit neun Treffern. Für die Leipziger war Alen Milosevic sechsmal erfolgreich.

"Wir haben es fast das ganze Spiel gut gemacht", sagte Mads Mensah Larsen nach der Partie bei Sky: "Anfang der zweiten Halbzeit haben wir viel verschossen, aber über die 60 Minuten gesehen, gab es keinen Zweifel, dass wir das Spiel gewinnen."

Die Anfangsminuten der Partie gehörte den Sachsen, doch Flensburg fing sich schnell. In der zwölften Minute brachte Nationalspieler Johannes Golla die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla beim 6:5 erstmals in Führung, zehn Minuten später erhöhte Mensah Larsen auf 13:9. Kurz vor der Pause sah Leipzigs Maciej Gebala nach einem Foul an Jim Gottfridsson die Rote Karte.

Auch Flensburgs Simon Hald wurde nach einem Foul an Niclas Pieczkowski vom Feld gestellt. Auf dem Weg zum zwölften Saisonsieg ließ sich die SG von dieser Schwächung aber nicht mehr aufhalten.

Schon vor der Partie hatte Maik Machulla eine Bilanz der vergangenen zwölf Monate gezogen: "Es war ein sehr kräftezehrendes Jahr. Es hilft aber auch, demütiger zu werden. Man sieht, dass es wichtigere Dinge als den Sport gibt." Nach der Weltmeisterschafts-Pause empfangen die Flensburger Anfang Februar den SC Magdeburg. Einen genauen Termin für die Partie gibt es noch nicht.